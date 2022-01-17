الهيئة العامة للمعارض تبحث آخر تطورات معرض طرابلس الدولي وتضع الاستراتيجية العامة لسنة 2022

عقدت لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، يوم أمس الأحد اجتماعها الرابع بمقر الهيئة برئاسة رئيس لجنة الإدارة عصام أبوعجيلة ، والمدير التنفيذي للهيئة أبوبكر قنونه، وأعضاء لجنة الإدارة جمال النويصري والصيد قدور.

وقد تناول الاجتماع العديد من النقاط أهمها، إستعراض محضر الإجتماع الثالث وما جاء فيه من توصيات وما نُفذ منه، ومناقشة واستعراض آخر التطورات بخصوص معرض طرابلس الدولي، ووضع الاستراتيجية العامة لسنة 2022.

وكذلك عضوية الهيئة العامة للمعارض التابعة في الإتحادات والجمعيات الدولية المعنية بصناعة المعارض، وما يستجد من أعمال.

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