اقتصاد

ارتفاع إنتاج حقل الشرارة النفطي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر في حقل الشرارة لـ”218″: ارتفاع الإنتاج اليومي إلى 210 آلاف برميل، بعد نجاح الفرق الفنية في زيادة 20 ألف برميل، بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.

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قناة 218 الليبية

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