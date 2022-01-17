ارتفاع إنتاج حقل الشرارة النفطي

مصدر في حقل الشرارة لـ”218″: ارتفاع الإنتاج اليومي إلى 210 آلاف برميل، بعد نجاح الفرق الفنية في زيادة 20 ألف برميل، بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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