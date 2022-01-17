شركة الزويتينة تسعى لاستئناف الإنتاج بحقل “الحكيم” في 2022

أعلنت شركة الزويتينة للنفط عن سعيها لاستئناف الإنتاج بحقل “الحكيم” خلال العام الحالي 2022 م، بعد نجاحها في استئناف الإنتاج بحقل زلة النفطي، مما ساهم بحوالي 3 % من الاحتياطي الكلي لليبيا.

وجاء إعلان “الزويتينة”، خلال الاجتماع السنوي للشركة، برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وبحضور رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الزويتينة للنفط عبد الناصر زميط وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية والشركة.

وأشاد “صنع الله” بمجهودات إدارة شركة الزويتينة في المحافظة علي معدلات الإنتاج بحقولها البالغة نحو 30 ألف برميل يوميًا، مؤكداً أن المُحقّق كان قريبًا من المستهدف، رغم تقليص الميزانية وتدخل بعض الجهات الرقابية، منها ديوان المحاسبة، “فيما لا يعنيه”، مما نتج عنه عجز المؤسسة وشركاتها عن تنفيذ مستهدفاتها وخططها الطموحة لزيادة الإنتاج، بحسب وصفه.

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