“عقيلة صالح ” يطالب النائب العام بالتحقيق فيما تم صرفه من أموال منذ مباشرة عمل حكومة الوحدة الوطنية

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال كلمته الافتتاحية بجلسة اليوم بأن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مطالباً بإعادة تشكيلها.

وقام كذلك بمطالبة النائب العام بالتحقيق فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة عمل الحكومة وخاصة بندي التنمية والطوارئ وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف للنواب أو غيرهم لمناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

كما أكد بأنه سيتم إحالة كافة الوثائق والمستندات المزورة إلى النائب العام للتحقيق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مطالباً المفوضية بتقديم مقترح بالتعديلات التي قد تراها ضرورية وعلى اللجنة المشكلة مساعدة المفوضية لتذليل الصعوبات التي تواجهها.

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