وزير الاقتصاد يبحث تفعيل قطاع الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال اجتماع موسع مع رئيس وأعضاء فريق التعاون الدولي الاقتصادي وشؤون الاستثمار؛ سبل معالجة العراقيل التي تواجه الفريق الاقتصادي لأداء مهامه، ووضع خطة لمتابعة ملف الأحكام القضائية “ضد الدولة الليبية” وتأثيراتها السلبية على ملف الاستثمار .

وتطرق الاجتماع إلى كيفية تسهيل إجراءات تسجيل شركات التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة وتفعيل دور غرف التجارة المشتركة والعمل على تقييم دور مصلحة أملاك الدولة فيما يتعلق بالاستثمار والعمل على تبني سياسات موحدة في ملفات الاستثمار والتعاون الدولي والتنسيق بين إدارات ومكاتب التعاون الدولي بالوزارات .

وبحث المجتمعون مع الوزير آلية؛ عمل الفريق للمساهمة في تفعيل قطاع الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير القطاع وتنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة وضمان استثمارات وأملاك الدولة في الداخل والخارج .

تجدر الإشارة إلى أن فريق التعاون الدولي الاقتصادي وشؤون الاستثمار يترأسه مستشار التعاون الدولي بمجلس الوزراء مجدي عبدو، ويضمّ في عضويته عددًا من الخبراء والاقتصاديين من الوزارات والمؤسسات المختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية