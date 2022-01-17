رئيس مصلحة الأحوال المدنية يوضح حيال حالات التزوير في السجل

أوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية “محمد بالتمر” خلال جلسة مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين بخصوص حالات التزوير في سجل الأحوال المدنية، قائلاً : حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي كتاب رسمي يتعلق بوجود حالات تزوير ما عدا المتداول في الإعلام، حيث قامت المصلحة ببعض الدراسات والمؤشرات من خلال مكاتبها ومن خلالها تم نفي وجود هذا الكم من حالات التزوير.

وأضاف بالقول : لا ننكر بعض الحالات الفردية، والتي تحال باستمرار إلى الجهات القضائية وفيما يتعلق بالمراجعة الشاملة قدمنا مشروع أطلق عليه اسم “انطلاقة” وخصص له قيمة وتمت الموافقة عليه من قبل الحكومة وستشرع فيه الأيام القادمة وهو المطابقة الشاملة الكاملة ما بين الورقي والموجود في المنظومة.

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