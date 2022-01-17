الدبيبة يتفقد المستشفى الجامعي ويعلن عن التحسن الملحوظ بعد الإنتهاء من الصيانة

قام رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بزيارة تفقدية لمستشفى طرابلس الجامعي لمتابعة سير العمل ومتابعة اعمال التوسعة والتطوير بالمستشفى في قسم الاسعاف .

كما افتتح قسم النساء والولادة بعد صيانته والذي اصبح يشغل عدداً من الحضانات لحديثي الولادة والتي كانت مخزنة لمدة أربعة سنوات بدون إستفادة منها .

وأعلن الدبيبة من جانبه على التحسن الملحوظ لمن يزور المستشفى بعد إنتهاء أعمال الصيانة.

وتابع مع موظفي وأطباء المستشفى الإجراءات التي تمت من قبل إدارة المستشفى لحل المشاكل التي عرضت على في زيارته السابقة والتي تابعها بعد التنسيق بين إدارة المركز ووزارتي الصحة والمالية.

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