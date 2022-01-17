“السمو” يشدد على تفعيل دور مكتب السجل الصناعي

شدد وكيل وزارة الصناعة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو، على ضرورة تفعيل دور مكتب السجل الصناعي بالوزارة.

وأكد السمو خلال اجتماعه بمديري الإدارات بالوزارة على تنفيذ مكتب السجل الصناعي العام بالوزارة، صلاحياته كجهة مركزية تضمن تسهيل الإجراءات، وضبط وحصر الشركات والوحدات الصناعية بالشكل القانوني.

إلى جانب ذلك بحث الاجتماع مقترحات الوزارة بشأن عرض ألفي مشروع، متضمنة الصناعات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، عبر وضع برنامج يضمن الاستفادة من جدولتها الاقتصادية وتوزيعها بين المناطق، على أن تُكلّف هيئة النهوض بالصناعة بتولي المشروعات المقترحة وفقاً للاختصاصات للإشراف عليها.

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