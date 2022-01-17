بحضور أبوجناح.. استعراض خطط تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة

كشف المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عبدالناصر أبوزقيه، عن خطة لتمويل 500 مشروع للأشغال الحرفية، و1000 مشروع صغير ومتوسط في مناطق الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح اليوم الاثنين مع أبوزقية، استعرضا خلاله خطة البرنامج لدعم وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، ومناقشة العراقيل التي تواجه المراكز التابعة للبرنامج الوطني في كامل ربوع ليبيا، وخاصةً مناطق الجنوب.

من جانبه شدد أبوجناح على ضرورة تحسين بيئة وحاضنات ريادة الأعمال، واستدامة تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة وتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع جديدة؛ تشجيعاً لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة رافدة ومكملة، من شأنها خلق فرص عمل للشباب، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات المحلية.

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