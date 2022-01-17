الدبيبة يناقش مع الزناتي مشكلات قطاع الصحة في البلاد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين، اجتماعا بمسؤولي القطاع داخل المستشفى الجامعي طرابلس بحضور وزير الصحة علي الزناتي.

وقال الدبيبة إن القطاع يعاني من مشكلات تمتد لسنوات ماضية وهو ما يحتاج لوقفة جادة من قبل العاملين بالقطاع لتحقيق الخدمات اللازمة للمواطنين على أقل تقدير .

وأضاف الدبيبة أن الاجتماع سيتناول كيفية الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى قطاع الصحة والتي لم يتم الاستفادة منها حتى الآن في تسخيرها لخدمة المواطن.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطط حكومة الوحدة الوطنية للنهوض بقطاع الصحة وإيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها القطاع لتقديم أفضل الخدمات.

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