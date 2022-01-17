تقرير: انخفاض إنتاج النفط الليبي لعب دوره في ارتفاع الأسعار

قال موقع mvariety، إن استقرار أسعار النفط يوم الاثنين، في ظل رهانات المستثمرين على أن المعروض العالمي سيظل شديداً وسط قيود من جانب كبار المنتجين، قابله ارتفاع في الإنتاج الليبي.

وانخفض خام برنت 12 سنتاً أو 0.1 % إلى سعر 85.94 دولاراً للبرميل. فيما وصل في وقت سابق من جلسة اليوم إلى أعلى مستوياته منذ 3 أكتوبر 2018، عند 86.71 دولارًا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 83.88 دولاراً، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 10 نوفمبر تشرين الثاني عند 84.78 دولاراً.

وتُخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، أو ما يُعرف باسم أوبك +، الإنتاج تدريجياً منذ انهيار الطلب على النفط في عام 2020.

في غضون ذلك، عاد إجمالي إنتاج ليبيا من النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمؤسسة النفط الوطنية، بعد أن بلغ الإنتاج الليبي حوالي 900 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي، بسبب إغلاق حقول النفط الغربية.

وقال كارستن فريتش، المحلل في كومرتس بنك: إن “انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى 700 ألف برميل يومياً لعب دوره في ارتفاع الأسعار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية