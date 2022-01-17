لجنة إدارة جهاز الامداد الطبي تناقش آخر مستجدات العمل الفني من حيث التورد وبنود الإمداد الطبي بمخازن الإدارة العامة للجهاز

عقدت لجنة إدارة جهاز الامداد الطبي اليوم الاثنين اجتماعها الأول للعام الحالي، وذلك بحضور مديري الإدارات والمكاتب والفروع لاستعراض برنامج عمل العام 2022م .

تناول الاجتماع مناقشة والتأكيد على تنظيم العمل الداخلي في الجهاز وفروعه من خلال مشروع المنظومة الإلكترونية والعمل على تطويرها لضمان سير العمل بكل انسيابية.

كما ناقش المسؤولين في الجهاز مستجدات العمل الفني من حيث التورد وبنود الامداد الطبي بمخازن الإدارة العامة للجهاز، وكذلك التأكيد على الشروع في تنفيذ العطاء العام للدولة حال إحالته للتنفيذ لحل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي للعام الحالي.

حيث شدد المجتمعون على ضرورة استكمال مبنى الإدارة العامة والمشروعات التابعة له ومخازن الفروع بشكل نموذجي، وربطها بالمنظومة الالكترونية الخاصة بالحهاز.

ومن جهة أكد رئيس لجنة الإدارة بالجهاز “محمد الخبولي” على ضرورة تكثيف الجهود لضمان نجاح خطة عمل الجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له، حيث أعتبر زيارة رئيس الحكومة لإدارة الجهاز خلال اليومين الماضيين للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق عمله دفعة معنوية ليكون العاملين بمختلف تخصصاتهم على قدر المسؤولية الموضوعة على عاتقهم، مشيداً بالجهود التي بذلها الجهاز في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية خلال العام الماضي بالتعاون مع الفروع التابعة له رغم الظروف التي تعيشها البلاد بسب جائحة كورونا.

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