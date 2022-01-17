اقتصاد

الجزائر تصنع أول محرك سفن بنسبة إدماج 70%

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت الجزائر من تصنيع أول محرك سفن، بنسبة إدماج وطني بلغت 70%.

المدير العام للمجمع الجزائري للجامعة الصناعية غريب سيفي، أفاد في تصريحات صُحفية بأن المحرك تم تشغيله على مستوى ميناء عنابة، مشيرًا إلى أن سعره لا يتجاوز مليونين وخمسمائة ألف دينار، مقابل عشرة ملايين دينار سعر المحرك المستورد.

وأضاف سيفي في تصريحاته أن المجمع يستعد لإنشاء قطبين إلى ثلاثة أقطاب تكنولوجية للتطوير الصناعي خلال العام الجاري، وذلك في مجالات الميكانيك والصناعات الغذائية والسيراميك والميكاترونكس والهندسة الصيدلانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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