اقتصاد

الدولار يصعد أمام الدينار في ختام تعاملات السوق السوداء الاثنين

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الاثنين.

وتداول التجار الدولار في ختام التداولات في سوق المشير بطرابلس بـ4.95 دنانير، مسجلاً صعوداً قدره 3 قروش بالمقارنة مع أمس الأحد، فيما بلغت قيمة العملة الأمريكية على صعيد الحوالات الخارجية 4.97 دنانير.

حالة الارتفاع شملت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، التي ظلت مستقرة يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع، وجرى تداولها عشية الاثنين بــ5.52 دنانير.

على صعيد العملات العربية، فقد حافظ الدينار التونسي على قيمته أمام نظيره الليبي، وظل مستقراً عند 1.72 دينار، فيما تم تداول الليرة التركية على صعيد الحوالات بين طرابلس وإسطنبول بــ36 قرشاً لليرة.

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قناة 218 الليبية

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