المواصلات تناقش على ما تم بشأن البدء في تنفيذ مشروع صيانة طريق براك – الشويرف قطاع البرطمة

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الإثنين ، بمدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير إدارة مشروعات الطرق الرئيسية بالجهاز مع الشركتين المتعاقد معهما على مشروع صيانة طريق براك – الشويرف قطاع البرطمة.

تناول الاجتماع مناقشة والوقوف على ما تم بشأن البدء في تنفيذ هاذين العقدين، كما أكد “الشهوبي” بضرورة تحديث البرنامج الزمني والبدء في أعمال إزالة طبقات الرصف المتضررة وإعادة رصفها بما يساهم في تخفيف العبء عن المواطن، وقد أكدت الشركتين بمباشرة الأعمال بدأ من الأسبوع القادم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية