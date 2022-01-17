“صنع الله”: تطوير حقل الحمادة رسالة إيجابية للشركات الأجنبية

شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على أهمية البدء بعمليات التطوير المرحلي لمنطقة شمال الحمادة لرفع القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وإعطاء رسالة إيجابية للشركات الأجنبية والخدمية، لتكثيف وجودها داخل ليبيا ودعم استقرار البلاد.

وأشار صنع الله خلال ترأسه الاجتماع السنوي لشركة “نفوسة” للعمليات النفطية، إلى أن الدراسات الجيولوجية والمكمنية التي قامت بها الشركة توصلت لتبني فكرة الإنتاج السريع لحقل الحمادة على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى توظيف آبار الحقل الحالية لمدة 3 إلى 5 سنوات، بمعدل إنتاج يصل إلى 10,000 برميل يوميًا، تليها المرحلة الثانية التي سيصل الإنتاج خلالها إلى 25,000 برميل يوميًا.

وطالب صنع الله شركة نفوسة بوضع استراتيجية للتعامل مع الغاز المنتج، بالإضافة إلى البحث عن حل سريع للتعامل مع الغاز وتحويله إلى سوائل، والتواصل مع الشركة للكهرباء لوضع مواصفات خاصة للغاز لاستهلاكه في توليد محطات الكهرباء، منوهاً بأنه يجب إعطاء هذا الموضوع أولوية قصوى.

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