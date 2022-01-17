سفير دولة الإمارات يتفق على السماح للمواطنين الليبيين بالتقدم على التأشيرة دون الحاجة للسفارة

استقبل رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا محمد الشامسي بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش .

ورحب الدبيبة في بداية اللقاء بالسفير والذي قام بتقديم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي وأبدى تطلعه لعودة البعثة الإماراتية للعمل من طرابلس لتقديم خدماتها للمواطنين الليبيين.

كما تم مناقشة استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتم الإتفاق على البدء في السماح للمواطنين الليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونياً دون الحاجة للتقديم في أي سفارة.

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