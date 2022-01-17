سفير دولة الإمارات يؤكد عن أهمية التعاون الاقتصادى والاستثماري بين البلدين

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الإثنين سفير دولة الإمارات محمد علي الشامسي والذي قدم لها نسخةً من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا .

وأكد من جانبه دعم بلاده للجهود التى تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة ،كما جدد التأكيد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعلن خلال اللقاء عن أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات ، إضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين ، والاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال التطوير والإعمار .

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