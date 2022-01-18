خلال اجتماعه مع شركة نفوسة للعمليات النفطية.. صنع الله يؤكد على أهمية برامج التنمية المستدامة في المناطق القريبة من حقول الشركة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي ( رئيس لجنة الملاك)، ورئيس لجنة إدارة المشغل بشركة نفوسة محمد جمال الدين، وعضو لجنة الإدارة إلياس العزابي، وعضو لجنة الملاك عبد الحكيم المسلاتي، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة .

كما استعراض الاجتماع نشاط برامج العمل والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية، وكذلك نشاط الصحة والسلامة والبيئة والجودة، وعلوم الأرض، وهندسة المكامن، والحفر، ومشاريع الهندسة، وتقنية المعلومات، إضافة للجوانب المالية والقانونية للشركة.

وتناول عرض الأعمال التي أنجزت خلال عام 2021، والمشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام 2022، أبرزها خطة تطوير حقل شمال الحمادة ووضعه على الإنتاج الذي من المتوقع أن يحقق إنتاج 10 آلاف برميل يوميا، كما قدمت هيئة المراقبة ولجنة إدارة المحاضِر تقريريهما وردت إدارة الشركة على الملاحظات الواردة فيهما.

كما أكد صنع الله أن البدء بعمليات التطوير المرحلي لمنطقة شمال الحمادة من شأنه المساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسة وإعطاء رسالة إيجابية للشركات الأجنبية والخدمية لتكثيف وجودها داخل ليبيا ودعم استقرار البلاد.

حيث قال صنع الله “بعـد القيام بعمليات الاستكشاف في الامتياز 47 وتقديم خطة التقييم للقطع المستكشفة من الشريك الأجنبي ، جرى الحصول على الإعلان التجاري وبناءً على ذلك صدر قرار من المؤسسة بتأسيس شركة “نفوسة” للعمليات النفطية لتقوم بتطوير وتشغيل عدد من التراكيب في الامتياز 47 – منطقة شمال الحمادة بحوض غدامس.

وفي ختام الاجتماع أشار صنع الله إلى الدراسات الجيولوجية والمكمنية التي قامت بها الشركة لغرض إعادة تقييم الخطة التطويرية الأولية، والتي توصلت لتبني فكرة الإنتاج السريع للحقل على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى توظيف آبار الحقل الحالية لمدة 3 إلى 5 سنوات بمعدل إنتاج يصل إلى 10,000 برميل يوميًا، تليها المرحلة الثانية التي سيصل الإنتاج خلالها إلى 25,000 برميل يوميًا، مطالباً مسؤولي شركة نفوسة بضرورة إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة تحديدا بالمناطق المحيطة بعملياتها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الإهتمام بالعاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كل الجوانب بجميع الحقول وكافة المواقع، إضافة للاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

في ما يخص الجانب الفني أوضح صنع الله بأن الشركة تحتاج إلى التركيز على الاهداف الاستراتيجية من خلال خطة عمل واضحة، وكذلك وضع استراتيجية للتعامل مع الغاز المنتج بالاضافة إلى البحث عن حل سريع للتعامل مع الغاز وتحويله الى سوائل والتواصل مع الشركة للكهرباء لوضع مواصفات خاصة للغاز لاستهلاكه في توليد محطات الكهرباء، منوهاً بأنه يجب اعطاء هذا الموضوع اولوية قصوى.

كما أكد على أهمية برامج التنمية المستدامة في المناطق القريبة من حقول الشركة ( طبقة – الزنتان – الرحيبات )، والمحافظة على قنوات الاتصال مع هذه المناطق بالتسيق مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة حتى تستمر هذه البرامج، مشدداً على ضرورة أخذ ملاحظات الادارة القانونية بالمؤسسة بعين الاعتبار، والتي ستتابع وتهتم بهذا الموضوع طوال الثلاث اسابيع المقبلة.

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