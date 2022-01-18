الجزائر على اتصالات مع ليبيا لإستمرار صفقة توليد الكهرباء

أوضح بيان لشركة الكهرباء الجزائرية أن الشركة سارعت إلى إجراء اتصالات جديدة مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا بعد تهديدات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بوقف التعاون وإنهاء صفقة توربينات توليد الكهرباء التي سبق التفاهم عليها بين الشركة الجزائرية ونظيرتها في ليبيا .

وأفاد بيان لشركة الكهرباء الجزائرية بأن المدير الجديد للشركة مراد عجال أجرى اليوم الإثنين، لقاء عبر تقنية التحاضر المرئي مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، لمناقشة مساعي إعطاء بعد جديد للشراكة بين الطرفين وهذا من خلال الانتقال إلى المرحلة العملياتية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ضمن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين وإثرائها ضمن مخطّط عمل طويل المدى وسبل التعاون الثنائي بين الشركتين من خلال استكمال ما تم إنجازه .

وأكد البيان أن النقاش كان فرصة مهمة من شأنها تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين الجزائر وليبيا .

كما تسعى الإدارة الجديدة للشركة الجزائرية إلى الإبقاء على صفقة توريد توربينات الكهرباء إلى ليبيا بعدما أبدى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قبل أسبوعين غضبه من مماطلة الطرف الجزائري في تنفيذ الصفقة بسبب عدم الاتفاق على الغلاف المالي.

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