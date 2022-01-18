سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.93.50 و4.94 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.94 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.95.5 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.97 دينار

اليورو = 5.50 دينار

الجنية الإسترليني 6.55 دينار

الليرة التركية 0.47 دينار

الدينار التونسي 1.72 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الأردني 6.90 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ209 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ243.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ278.3 دينار

كسر الفضة 2.50 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.05 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.06 “مصرف الوحدة” – *& “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.