«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الثلاثاء 18 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 18 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5788 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.219 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2442 دينار، والليرة التركية 0.3392 دينار، والدولار الكندي 3.6593 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2205 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2466 دينار، والدينار التونسي 1.59 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4966 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 18 يناير 2021: