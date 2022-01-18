“صنع الله”: توقعات بدخول حقل ” إيراون” الإنتاج في نوفمبر القادم

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن إمكانية دخول حقل” إيراون” الذي تديره شركة “زلاف ليبيا”، الإنتاج في نوفمبر القادم.

وشدد “صنع الله”، خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة “زلاف ليبيا” للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، على أهمية تطوير حقل العطشان الذي يعوّل عليه في إنتاج الغاز الطبيعي لمحطة كهرباء أوباري، بعد أن طلبت الشركة اعتماد ميزانية مبكرة لحفر عدد خمسة آبار تحديدية جاهزة في الحقل بقيمة 132 مليون دينار ليبي، ومن المتوقّع حفرها مع نهاية الربع الأول لسنة 2022م.

وحثّ “صنع الله” إدارة الشركة، على وضع خطة تطوير شاملة للاكتشافات غير المطورة تضمن استمرارية الإنتاج لفترة لا تقل على 15 عامًا، وترفق بخطة التطوير الاساسية، إضافةً إلى زيادة الاهتمام بأعمال حقل “العطشان”؛ وذلك نظرًا للتحديات التي تواجهها المؤسسة في توفير الغاز.

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