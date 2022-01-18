“صنع الله” يحث إدارة شركة زلاف على وضع خطة تطوير شاملة لضمان استمرارية الإنتاج

قامت الجمعية العمومية لشركة “زلاف ليبيا” للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، يوم أمس الإثنين بعقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة والجمعية العمومية مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والجمعية العمومية، ورئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف حسين أبو سليانة، وأعضاء لجنة إدارة الشركة، والمديرون العامون ومديرو الإدرات والمختصون من المؤسسة والشركة، ورئيس وأعضاء هيئة مراقبة الشركة.

حيث أكد صنع الله، خلال كلمة له في مستهل الاجتماع، أن تزويد محطّة كهرباء أوباري بالغاز عوضاً عن النفط الخام سيزيد كفاءة المحطّة ويساهم بشكل كبير في الحدّ من الانبعاثات الكربونية ويسمح بتوفير ما لا يقل عن 14 ألف برميل من النفط الخام ( الشرارة ) يومياً يمكن تسويقها دولياً لتعزيز قدرة البلاد على التصدير وزيادة العائدات الوطنية.

كما أوضح صنع الله أن إدارة المؤسسة تسلمت التقرير المبدئي المحال من شركة “زلاف ليبيا” المتعلق بتطوير حقل “العطشان” بعد الإنتهاء من إجراء الدراسة الجيولوجية المكمنية للحقل والمؤملات المجاورة له والتي هدفت إلى تقييم الاحتياطيات الغازية والنفطية وتقدير معدلات الإنتاج المستقبلية، إضافة إلى تقدير التكاليف المرتبطة بعمليات التطوير والإنتاج. وفي ذات السياق ، أشار صنع الله، إلى أن خطة تطوير حقل “العطشان” تعدّ إحدى خطط المؤسسة الاستراتيجية لاستغلال هذا الحقل في توفير الغاز الطبيعي لمحطة كهرباء أوباري، فقد طلبت الشركة اعتماد ميزانية مبكرة لحفر عدد 5 آبار تحديدية جاهزة في حقل “العطشان” بقيمة 132 مليون دينار ليبي، ومن المتوقع حفرها مع نهاية الربع الأول لسنة 2022م.

تم كذلك خلال الاجتماع استعراض أنشطة الشركة للعام 2021، وتناول العرض نشاط إدارات الصحة والسلامة والأمن والبيئة والنشاط الاستكشافي والتطويري والدراسات والحفر ونشاط المشاريع والتصنيع، والحاسب الآلي الذي تناول مشروع “ساب”، والجوانب المالية والقانونية للشركة، إضافة إلى المصروفات الفعلية لسنتي 2020 و2021، وملخص الميزانية المقترحة لسنة 2021، والمقترحة لسنة 2022، كما قدمت هيئة المراقبة ولجنة إدارة المحاضر تقاريرهما التي شملت عدة ملاحظات لإدارة الشركة.

كما حث صنع الله إدارة الشركة، على وضع خطة تطوير شاملة للاكتشافات غير المطورة تضمن استمرارية الإنتاج لفترة لا تقل على 15 عامًا، وترفق بخطة التطوير الأساسية، إضافة لزيادة الاهتمام بأعمال حقل “العطشان”، وذلك نظراً للتحديات التي تواجهها المؤسسة في توفير الغاز.

وفيما يتعلق بمشروع مصفاة الجنوب، أكد صنع الله، أنه مشروع واعد سيعمل على توطين الصناعات الجديدة والتقنية في الجنوب الليبي، معربا عن ثقة إدارة المؤسسة بقدرة الشركة على امتلاك المصفاة وإدارتها، مؤكداً أهمية انتهاج سياسة الجار الطيب مع السكان القاطنين قرب مواقع الشركة وإحداث تنمية مكانية.

كما عرج على التزام العاملين بقطاع النفط في مختلف مواقعهم، بالعمل في ظروف في غاية الصعوبة من أجل تحقيق إنتاج يمثل 95% من الإيراد العام للدولة الليبية.

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