“شكشك” يتابع أداء صندوق التضامن الاجتماعي

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يوم أمس الإثنين اجتماعاً مع مجموعة من شىريحة الصم والبكم، وممثلي حراك ليبيا للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمناقشة ما يتعلق بأداء صندوق التضامن الاجتماعي، ودوره في أداء المهام المناطة به حيال تلك الفئات المعنية، حيث استمع شكشك إلى ملاحظات ومطالب الحاضرين بالخصوص.

وقد خلص النقاش إلى تولي ديوان المحاسبة تشكيل لجنة فنية مختصة لفحص ومراجعة وتقييم أداء الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بحيث يتم الوقوف على مكامن القصور والخلل وبناء القرار الصحيح من الجهات المختصة بموجب هذا التقييم.

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