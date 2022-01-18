“الصناعة” تعتمد معايير اعتماد تنفيذ ألفيْ وحدة صناعية

اعتمدت وزارة الصناعة والمعادن الأسس والمعايير والضوابط وأدوات التنفيذ والبرنامج الزمني لتنفيذ ألفيْ وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، في مختلف أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفي السمو، بديوان الوزارة، مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة النهوض بالصناعة الوطنية، الذي بحث تفعيل الخطة الاستراتيجية للوزارة للعام 2022، ومن ضمنها برنامج انشاء ألفيْ مشروع صناعي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تغطي الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.

يُشار إلى أن وزارة الصناعة تهدف عبر خطتها للعام 2022 إلى خلق تنمية مكانية تشمل أنحاء البلاد كافة تعمل على خلق فرص عمل للشباب، وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والمنتجات.

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