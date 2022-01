أسعار النفط ترتفع وتتجاوز حاجز الـ88 دولاراً لأول مرة منذ أعوام

ارتفع سعر خام “برنت” خلال تعاملات الثلاثاء 18 يناير، ليخترق حاجز الـ88 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 7 أعوام.

كما سجل سعر خام “غرب تكساس” الوسيط أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، مدفوعًا بازدياد التفاؤل حيال الطلب، ليخفف المخاوف المرتبطة بتفشي المتحورة أوميكرون والتوتر الجيوسياسي، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وبلغ سعر برميل خام تكساس الوسيط في العقود الآجلة رقما قياسيا قدره 85.66 دولارا في التعاملات الآسيوية، وهو أعلى مستوى يسجله منذ أكتوبر 2014.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف بحدوث اضطرابات محتملة للإمدادات الخام، تزامنا مع انحسار المخاوف بشأن تأثير انتشار المتحور “أوميكرون” على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

