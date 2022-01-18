اقتصاد

خاص.. فريق السيولة يكشف لصدى وصول 100 مليون إلى مطار بنينا بنغازي قادمة من المركزي طرابلس

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة هذه اللحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 100 مليون دينار .

خصص منها 50 مليون لفروع مصرف الجمهورية ، و 50 مليون لفروع المصرف التجاري ليصل إجمالي الشحنات المرسلة خلال شهر يناير 670 مليون دينار لفروع الجمهورية و التجاري و الوحدة .

وأكد فريق السيولة حصرياً لصدى الاقتصادية إستمراره لنقل باقي الشحنات لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية التي باشرت في صرف السيولة بشكل يومي ورفع سقف السحب .

ويؤكد فريق السيولة توفر مخزون كبير من السيولة ويدعو كافة المصارف بالتواصل مع أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي لإستلام احتياجاتها من السيولة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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