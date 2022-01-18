خاص.. فريق السيولة يكشف لصدى وصول 100 مليون إلى مطار بنينا بنغازي قادمة من المركزي طرابلس

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة هذه اللحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 100 مليون دينار .

خصص منها 50 مليون لفروع مصرف الجمهورية ، و 50 مليون لفروع المصرف التجاري ليصل إجمالي الشحنات المرسلة خلال شهر يناير 670 مليون دينار لفروع الجمهورية و التجاري و الوحدة .

وأكد فريق السيولة حصرياً لصدى الاقتصادية إستمراره لنقل باقي الشحنات لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية التي باشرت في صرف السيولة بشكل يومي ورفع سقف السحب .

ويؤكد فريق السيولة توفر مخزون كبير من السيولة ويدعو كافة المصارف بالتواصل مع أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي لإستلام احتياجاتها من السيولة .

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