“الصور” يؤكد على أهمية تقارير ديوان المحاسبة لحجيتها وقوتها أثناء التحقيق

عقد النائب العام الصديق الصور يوم أمس الاثنين، اجتماعاً بحضور وكيل ديوان المحاسبة علاء الدين المسلاتي، ومديرو الإدارات والمكاتب المختصة بالديوان وأعضاء النيابة بمكتب النائب العام .

وتناول الاجتماع نتائج تقارير ديوان المحاسبة لمختلف أنواع الرقابة التي أجريت على قطاع الصحة وعلى الأخص ما يتعلق برقابة الأداء من حيث الكفاءة والفاعلية، ورقابة الإلتزام من حيث التقيد بالقوانين والتشريعات، والامتثال للوائح والنظم المالية .

كما تم أيضاً بحث النتائج التي توصل إليها الديوان فيما يتعلق بالتحقق من المخالفات المالية التي رصدت في ملف العلاج في الداخل والخارج، وملف جائحة كورونا، وتنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة، بالإضافة إلى الإلتزام بلائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والتقيد بمعايير أدوات التعاقد؛ وما اتخذ بشأن ذلك من إجراءات .

وأوضح “المسلاتي” بأنه يولي اهتماماً كبيراً بملفات قطاع الصحة، وأن المتابعة في هذا المجال مستمرة ومتواصلة، مؤكداً أن أغلب الملفات التي تكامل فيها جمع الأدلة والإثباتات ستحال فوراً إلى جهات الاختصاص لاستكمال إجراءاتها القانونية بهذا الشأن .

من جهته أكد النائب العام على أهمية تقارير ديوان المحاسبة لحجيتها وقوتها أثناء التحقيق، مفيداً بأن نتائج تقارير الديوان أصبحت في كثير من الأحيان هي محور التحقيقات التي تهدف إلى تحديد المسؤولية الجنائية .

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