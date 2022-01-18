“المركزي” يُطالب المصارف بتحديث سياسة التمويل والاستثمار

طالب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي مختار الطويل، المصارف التجارية كافة؛ بتحديث سياسة التمويل والاستثمار والمخاطر.

وبحسب إخطار الادارة، الذي اطلعت عليه “218”؛ يتعيّن على المصارف التجارية تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لمتخذي قرار التمويل، على أن تراعي تنويع أساليب التمويل الإسلامي بما يتلاءم مع أهداف وسياسة المصرف بحيث توزع المحافظ على الصيغ المعتمدة بالمصرف كافة؛ لتستهدف الأفراد والشركات وتساهم في تمويل القطاعات المختلفة بما نسبته 10% في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشددت إدارة الرقابة على الحد من إقراض الشركاء والمساهمين ومديري العموم والتنفيذيين والعمل على معالجة المديونيات والمعلقات السابقة على المصارف، وتعزيزها بما يساهم في تحصيل الديون باستخدام كل الإجراءات الإدارية والقانونية المتاحة.

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