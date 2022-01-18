خاص: فريق السيولة بالمركزي يؤكد لصدى تسليم قسم إصدار سبها 25 مليون لفروع مصرف شمال أفريقيا .. تابع التفاصيل

أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم إصدار سبها شحنة سيولة لفروع مصرف شمال أفريقيا بالمنطقة الجنوبية بقيمة 25 مليون وذلك في إطار استمرار فروع المصارف التجارية توفير السيولة بكافة مناطق ليبيا.

خصص منها لفرع شمال أفريقيا الشاطئ 5 مليون وفرع سبها 5 مليون دينار و فرع البوانيس 4 مليون و فرع مرزق 4 مليون و فرع وكالة الجديد 4 مليون و فرع القطرون 3 مليون .

وتعمل أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي على تزويد احتياجات المصارف التجارية من السيولة بشكل مستمر .

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