“أوبك” تُبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي عند 4,2 مليون برميل يوميًا

أكدت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري، بقاءها على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الجاري عند 4,2 مليون برميل يوميًا، دون تغيير.

وقدّرت المنظمة أن يبلغ إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط عند مائة مليون وثمانمائة ألف برميل يوميًا، مشيرةً إلى أنه وعلى الرغم تفشي فيروس كورونا وتأثيره على النصف الثاني من العام الماضي؛ إلا أن توقعاتها بخصوص النمو الاقتصادي تظل قوية.

وفي السياق ذاته، تخطّى سعر خام برنت في جلسة اليوم الثلاثاء حاجز الـ 88 دولارًا للبرميل، إذ لم يسجل سعر خام برنت هذا السعر منذ سبع سنوات.

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