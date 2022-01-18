وفد تونسي يتفقد مطار الابرق تمهيدًا لاستئناف الرحلات

الأبرق 18 يناير 2022 (وال)- أجرى وفد تونسي أمس الإثنين زيارة لمطار الأبرق، للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار، تمهيدًا لاستئناف الرحلات من وإلى مطار قرطاج الدولي.

هذا ورافق الوفد الممثل للخطوط التونسية، كلا من أمن المنفذ ، والأجهزة الأمنية إلى جانب بعض إدارات المطار .

فيما عقد اجتماع في مقر إدارة مطار الأرق، بين الوفد التونسي، ومدير عام مطار الأبرق، أبوبكر مفتاح، وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض مرافق المطار، لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.

ودعا مدير عام المطار الوفد خلال الزيارة ، بضرورة الإسراع في الإجراءات المتبعة لتسيير الرحلات الدولية، وذلك لرفع المعاناة عن المواطن .

يذكر أن مطار الأبرق الدولي قد توقفت فيه الرحالات الجوية منذ منتصف عام 2017 ، بسبب دخول المطار لإعمال العمرة والصيانة ، واستئناف الرحالات الجوية الداخلية فقط منذ مطلع عام 2021 م بعد إتمام أعمال الصيانة والعمرة للمطار. (وال) أ ف/ ر ت

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