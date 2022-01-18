سفير دولة قطر لدى ليبيا يؤكد على أهمية التعاون بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين

بحث وزير الداخلية “خالد مازن” اليوم الثلاثاء مع سفير دولة قطر لدى ليبيا “خالد محمد الدوسري” آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين وتطويره بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والاستفادة من التجارب القطرية في المجال الأمني بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وأكد السفير على استمرار دعم بلاده للجهود التي تهدف للمحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها واستمرار العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

ومن جانبه أشاد مازن بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

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