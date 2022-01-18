خلال الاجتماع السنوي .. شركة “السرير” للعمليات النفطية: إنتاج 17.71 مليون برميل خلال 2021

طرابلس 18 يناير 2022 (وال)- عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لشركة “السرير” للعمليات النفطية بي. ڤي. فرع ليبيا، برئاسة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، بحضور أعضاء المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس شركة السرير فتحي عيسى.
كما حضر الاجتماع السنوي كلا من: عضوي لجنة الإدارة بالشركة كمال حشاد وجمال حسين، ورئيس لجنة الملاك خليفة عمر، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة، ومديري العام ومديري الإدارات والمختصين من المؤسسة والشركة.
وأكد مصطفى صنع الله – خلال كلمة له – دعم المؤسسة لجهود الشركة الرامية إلى عودة معدلات الإنتاج بكل حقولها إلى معدلاتها السابقة، متأملا أن يكون عام 2022 هو بداية العمل الفعلي للشركة، وأن تعمل على وضع المستهدفات موضع التنفيذ لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض به من جديد.
وأضاف صنع الله: “باشرت شركة السرير عملياتها بتشغيل بعض الحقول البرية بمنطقتي التعاقد 91 و107 (96,97 سابقا)، بعد تغيير نمط التعاقد مع شركة فنترسهال الألمانية إلى اتفاقية الأبسا، ويبلغ معدل إنتاج الشركة نحو 40 ألف برميل/ يوميا تقريباً لسنة 2021 وتساهم بنسبة (2%) من الاحتياطي الكلي للبلاد”.
كما حث إدارة الشركة على تكثيف الجهود لتنفيذ البرامج التطويرية، واتخاد التدابير اللازمة لإعادة تشغيل معمل الغاز بوضعه الطبيعي للاستفادة منه وعدم حرق الغاز بحقول الشركة والشركات المجاورة.
وأكد مصطفى صنع الله، أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا ببرامج البيئة وسلامة العاملين وتضع هذه البرامج على سلم أولوياتها، وطالب مسؤولي الشركة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
من جهته، أكد رئيس لجنة إدارة شركة السرير فتحي عيسى، أن الشركة على الرغم من الصعوبات التي واجتها وأبرزها عدم اعتماد الميزانية المقترحة لعام 2021، إلا أنها تمكنت من تحقيق إنتاج بلغ حوالي (17.71) مليون برميل خلال العام 2021، إضافة لإجراء العمرة السنوية لحقل “النخلة” الذي كانت آخر عمرة له في عام 2009.
وشهد الاجتماع عرض أنشطة إدارات الشركة المختلفة خلال عام 2021، في مجال الصحة والسلامة والبيئة والأمن، والتطوير وعلوم الأرض، العمليات والصيانة، ومشاريع الهندسة، وتقنية المعلومات، إضافة للجوانب المالية والقانونية للشركة.
وتناول العرض نشاط برامج العمل والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية لعام 2021، والمقترحة للعام 2022، كما قدمت هيئة المراقبة ولجنة المحاضرة تقاريرهما التي شملت عدة ملاحظات لإدارة الشركة.
وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بجزيل شكرهم للجنة الشركة والمديرين وكل العاملين بها، لما قدموه خلال العام الماضي 2021 على الرغم من الصعاب التي مرت بها الشركة وأبرزها شح الميزانيات، وأثنوا على العرض المقدم من إدارة الشركة.
من جهته، أشاد مصطفى صنع الله، بجهود العاملين في الشركة لتحقيق تكلفة إنتاج ممتازة، وصيانة معمل الغاز بعد توقف دام 5 سنوات، كما خص بالشكر إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة لامتتالها لتوجهات المؤسسة المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.
كما ثمن جهود إدارة الشركة في توطين وإجراء الدراسات المكمنية، متمنيا استمرارهم في النسق ذاته ليكونوا قدوة لباقي شركات القطاع، منوها بضرورة إعطاء أهمية قصوى لمشاريع الغاز.
وبالحديث عمّا جرت مناقشته خلال الاجتماع فيما يتعلق بالحفر ومعدلات الإنتاج، طالب المهندس صنع الله، الإدارات المعنية بالمؤسسة بإعداد نظام موحد فيما يتعلق بتكلفة المشاريع، وقدم جملة من الملاحظات، نبّه خلالها إلى ضرورة إجراء دراسة مكمنية للتأكد من وجود تواصل مكمني بين حقول الشركة وشركات القطاع الأخرى، وإعداد خطة شاملة لكافة حقول الشركة، والتقيد بملاحظات هيئة المراقبة ولجنة المحاضر والعمل بها، واعتبار كل ما ورد في الاجتماعات الفنية جزءا لا يتجزأ من محضر هذا الاجتماع.
كما تطرق خلال ملاحظاته لأهمية تحديث الهيكل التنظمي للشركة من خلال ربط الموارد البشرية بالتدريب والتطوير الوظيفي لضمان إعطاء كافة العاملين حقوقهم، إضافة للتعاون مع مركز التدريب بالزاوية للاستفادة من خبراته في مجال التدريب، مشددا على أهمية انتهاج سياسة الجار الطيب مع المجاورين للمواقع الشركة وإحداث تنمية مكانية.
يذكر أن هذا الإجتماع يعدّ الاجتماع الثاني لاستعراض نشاط شركة “السرير” للعمليات النفطية منذ تأسيسها حديثا كشركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “فنترسهال” الألمانية. (وال) ب خ/ ر ت
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