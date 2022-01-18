خلال الاجتماع السنوي .. شركة “السرير” للعمليات النفطية: إنتاج 17.71 مليون برميل خلال 2021

طرابلس 18 يناير 2022 (وال)- عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لشركة “السرير” للعمليات النفطية بي. ڤي. فرع ليبيا، برئاسة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، بحضور أعضاء المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس شركة السرير فتحي عيسى.

كما حضر الاجتماع السنوي كلا من: عضوي لجنة الإدارة بالشركة كمال حشاد وجمال حسين، ورئيس لجنة الملاك خليفة عمر، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة، ومديري العام ومديري الإدارات والمختصين من المؤسسة والشركة.

وأكد مصطفى صنع الله – خلال كلمة له – دعم المؤسسة لجهود الشركة الرامية إلى عودة معدلات الإنتاج بكل حقولها إلى معدلاتها السابقة، متأملا أن يكون عام 2022 هو بداية العمل الفعلي للشركة، وأن تعمل على وضع المستهدفات موضع التنفيذ لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض به من جديد.

وأضاف صنع الله: “باشرت شركة السرير عملياتها بتشغيل بعض الحقول البرية بمنطقتي التعاقد 91 و107 (96,97 سابقا)، بعد تغيير نمط التعاقد مع شركة فنترسهال الألمانية إلى اتفاقية الأبسا، ويبلغ معدل إنتاج الشركة نحو 40 ألف برميل/ يوميا تقريباً لسنة 2021 وتساهم بنسبة (2%) من الاحتياطي الكلي للبلاد”.

كما حث إدارة الشركة على تكثيف الجهود لتنفيذ البرامج التطويرية، واتخاد التدابير اللازمة لإعادة تشغيل معمل الغاز بوضعه الطبيعي للاستفادة منه وعدم حرق الغاز بحقول الشركة والشركات المجاورة.

وأكد مصطفى صنع الله، أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا ببرامج البيئة وسلامة العاملين وتضع هذه البرامج على سلم أولوياتها، وطالب مسؤولي الشركة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

من جهته، أكد رئيس لجنة إدارة شركة السرير فتحي عيسى، أن الشركة على الرغم من الصعوبات التي واجتها وأبرزها عدم اعتماد الميزانية المقترحة لعام 2021، إلا أنها تمكنت من تحقيق إنتاج بلغ حوالي (17.71) مليون برميل خلال العام 2021، إضافة لإجراء العمرة السنوية لحقل “النخلة” الذي كانت آخر عمرة له في عام 2009.

وشهد الاجتماع عرض أنشطة إدارات الشركة المختلفة خلال عام 2021، في مجال الصحة والسلامة والبيئة والأمن، والتطوير وعلوم الأرض، العمليات والصيانة، ومشاريع الهندسة، وتقنية المعلومات، إضافة للجوانب المالية والقانونية للشركة.

وتناول العرض نشاط برامج العمل والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية لعام 2021، والمقترحة للعام 2022، كما قدمت هيئة المراقبة ولجنة المحاضرة تقاريرهما التي شملت عدة ملاحظات لإدارة الشركة.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بجزيل شكرهم للجنة الشركة والمديرين وكل العاملين بها، لما قدموه خلال العام الماضي 2021 على الرغم من الصعاب التي مرت بها الشركة وأبرزها شح الميزانيات، وأثنوا على العرض المقدم من إدارة الشركة.

من جهته، أشاد مصطفى صنع الله، بجهود العاملين في الشركة لتحقيق تكلفة إنتاج ممتازة، وصيانة معمل الغاز بعد توقف دام 5 سنوات، كما خص بالشكر إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة لامتتالها لتوجهات المؤسسة المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

كما ثمن جهود إدارة الشركة في توطين وإجراء الدراسات المكمنية، متمنيا استمرارهم في النسق ذاته ليكونوا قدوة لباقي شركات القطاع، منوها بضرورة إعطاء أهمية قصوى لمشاريع الغاز.

وبالحديث عمّا جرت مناقشته خلال الاجتماع فيما يتعلق بالحفر ومعدلات الإنتاج، طالب المهندس صنع الله، الإدارات المعنية بالمؤسسة بإعداد نظام موحد فيما يتعلق بتكلفة المشاريع، وقدم جملة من الملاحظات، نبّه خلالها إلى ضرورة إجراء دراسة مكمنية للتأكد من وجود تواصل مكمني بين حقول الشركة وشركات القطاع الأخرى، وإعداد خطة شاملة لكافة حقول الشركة، والتقيد بملاحظات هيئة المراقبة ولجنة المحاضر والعمل بها، واعتبار كل ما ورد في الاجتماعات الفنية جزءا لا يتجزأ من محضر هذا الاجتماع.

كما تطرق خلال ملاحظاته لأهمية تحديث الهيكل التنظمي للشركة من خلال ربط الموارد البشرية بالتدريب والتطوير الوظيفي لضمان إعطاء كافة العاملين حقوقهم، إضافة للتعاون مع مركز التدريب بالزاوية للاستفادة من خبراته في مجال التدريب، مشددا على أهمية انتهاج سياسة الجار الطيب مع المجاورين للمواقع الشركة وإحداث تنمية مكانية.

يذكر أن هذا الإجتماع يعدّ الاجتماع الثاني لاستعراض نشاط شركة “السرير” للعمليات النفطية منذ تأسيسها حديثا كشركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “فنترسهال” الألمانية. (وال) ب خ/ ر ت

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