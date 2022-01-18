“العابد” يشدد على أهمية الربط الإلكتروني لحصر الباحثين عن العمل وعملية توزيعهم بشكل العادل وفقاً لتخصصاتهم

قامت وزارة العمل والتأهيل اليوم الثلاثاء، بتنظيم الاجتماع الأول لمديري مكاتب العمل والتأهيل على مستوى ليبيا الأول تحت شعار «الحوكمة الرشيدة أساس الإدارة الحديثة»، بحضور أكثر من «100» مدير مكتب عمل من مختلف مناطق ليبيا .

كما تم فتح باب الحوار لمديري مكاتب العمل بإثراء النقاش، حيث إستمع الوزير رفقة الوكلاء لكافة المعوقات والعراقيل التي تواجه مكاتب العمل على مستوى ليبيا، منها آلية تسوية الازدواج الوظيفي، إلى جانب قرارات التعيين والتنسيب وأهم الاحتياجات للرفع من المستوى الوظيفي من خلال التدريبات الخارجية والتأهيل للكوادر الوظيفية.

وفي الختام أكد “العابد” على أن هذا الاجتماع الأول بعد توحيد وزارة العمل يأتي من أجل تظافر الجهود وتوحيد الرؤية لضمان النهوض بقطاع العمل والتأهيل لما لهذه الوزارة من دور محوري وعلاقة مباشرة مع أغلب الوزارات والهيئات والمؤسسات، مشدداً على أهمية الربط الإلكتروني لحصر الباحثين عن العمل وعملية توزيعهم بشكل العادل وفقا لتخصصاتهم.

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