المستشار الألماني يُلوِّح بإيقاف “نورد ستريم 2” إذا هاجمت روسيا أوكرانيا

صرح المستشار الألماني “أولاف شولتس”- اليوم الثلاثاء- بأن بلاده قد تنظر في وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.

ويأتي تصريح “شولتس” في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على حكومته لاتخاذ موقف أكثر شدة في التعامل مع الكرملين.

كما التقى المستشار الألماني مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرغ” في برلين لمناقشة الخطوات التالية بعد المباحثات بين روسيا والدول الغربية، بشأن نشر الكرملين قوات على امتداد الحدود الأوكرانية، والتي انتهت دون تحقيق أي تقدم الأسبوع الماضي.

وقال شولتس إنه إذا شنت روسيا هجوما على أوكرانيا، فإن ألمانيا مستعدة لأن تفرض عليها عقوبات، منها وقف خط أنابيب نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا، والذي يهدف إلى توصيل الغاز الروسي إلى غرب أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المراقبين يرون أن خط نورد ستريم 2 – الذي مُدّ بالفعل لكن لم يحظ بالموافقة على تشغيله بعد- مشروعاً تجارياً خاصاً لا يجب أن يخضع للعقوبات، فيما يقول معارضو الخط -ومنهم أوكرانيا والولايات المتحدة- إنه سيجعل أوروبا تعتمد اعتماداً كبيراً على روسيا للحصول على إمداداتها من الطاقة.

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