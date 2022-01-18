اجتماع لمناقشة وضع برامج اقتصادية تنموية اجتماعية تساعد على دمج المهجرين في سوق العمل المحلي

اجتمع رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي “أحمد الأحجل”، مع مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “عماد بحري” ومنسق شؤون المهجرين وحقوق الإنسان “أبو القاسم القنطري” .

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وذلك لوضع برامج اقتصادية تنموية اجتماعية تساعد على دمج المهجرين في سوق العمل المحلي بما يتلاءم مع متطلبات وظروف المرحلة الراهنة.

وفي ختام الاجتماع أكدوا على أهمية إيجاد فرص عمل متنوعة تؤدي إلى تحقيق إنتاج جديد من خلال المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لضمان العيش الكريم للأسر الليبية المهجرة.

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