“تطوير” للأبحاث في بنغازي تدرس تطوير موارد الاقتصاد الليبي وتنويعها

شهد مقر شركة “تطوير” للأبحاث في مدينة بنغازي-اليوم الثلاثاء- لقاء مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “UNDP Libya” “مارك أندري فرانش” والوفد المرافق، الذي يزور المدينة هذه الأيام.

وناقش أعضاء الشركة مع المسؤول الأممي والوفد المرافق له آليات خلق فرص العمل في إطار رؤية تطوير لتنويع موارد الاقتصاد الليبي.

كما اجتمع “فرانش”-في ذات السياق- مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، التي انبثقت من مركز “تطوير” لريادة الأعمال #TEC وتناول اللقاء قصص نجاح الأعضاء وتطلعاتهم لمستقبل ليبيا الاقتصادي- وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للمركز.

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