المركزي يصدر تعليماته بشأن صيغ التمويل للأفراد ولمختلف الأنشطة الاقتصادية

أصدر مصرف ليبيا المركزي طرابلس تعليماته لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بالمصارف التجارية، بشأن صيغ التمويل للأفراد ولمختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ طالب كافة المصارف بتحديث سياستها الحالية فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار والمخاطر.
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قناة ليبيا
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