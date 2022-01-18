اقتصاد

توقعات بانخفاض أسعار النفط عالميا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تختلف مواقف الدول حيال أمنيات أسعار النفط والطاقة المستقبلية، بين مبتهل بارتفاعها ومصل لانخفاضها، التقرير الآتي يسلط الضوء على توقعات وكالة الطاقة الدولية لأسعار النفط خلال العام الحالي والقادم.

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قناة ليبيا

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