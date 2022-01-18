توقعات بانخفاض أسعار النفط عالميا

تختلف مواقف الدول حيال أمنيات أسعار النفط والطاقة المستقبلية، بين مبتهل بارتفاعها ومصل لانخفاضها، التقرير الآتي يسلط الضوء على توقعات وكالة الطاقة الدولية لأسعار النفط خلال العام الحالي والقادم.

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