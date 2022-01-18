“القيب” يتابع إجراءات التفويضات للمستهدفين من الإيفاد إلى الخارج

عقد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية “عمران القيب” اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع اللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات التفويضات للمستهدفين من الإيفاد إلى الخارج، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الجامعات رئيس اللجنة أعضاء اللجنة من إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين والمكتب القانوني ورئيس الجمعية الوطنية للمتفوقين ومندوبين عن الفئات المستهدفة من الإيفاد ومندوب عن المعيدين.

كما أوضح “القيب” في كلمته المراحل التي مر بها المشروع الوطني للايفاد بالداخل والخارج، معرباً عن أمله في دوران عجلة الإيفاد بالخارج من جديد لضمان الإتصال المعرفي بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ونظيراتها في الخارج.

حيث تم الإتفاق على ضرورة تعاون الجميع في سبيل البدء بمشروع الإيفاد، وكذلك مخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص الميزانية اللازمة لإيفاد الأوائل والمعيدين واصحاب التفويضات المالية السابقة نهاية الشهر الجاري .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية