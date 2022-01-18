تحديد الـ 23 من الجاري موعداً لانطلاق برنامج دعم الأعلاف

خلص الاجتماع الذي عقد بين وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى البدء في تنفيذ برنامج دعم الأعلاف اعتبارا من 23 من شهر يناير الجاري.

كما اتفق على تولي وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل مباشر إصدار قرار لتحديد شروط ومواصفات الأعلاف، وآلية تنفيذ البرنامج وأسعار بيع المنتج النهائي، إضافة إلى تولي وزارة المالية إحالة مخصص الدعم مباشرة للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف طرابلس لسداد هامش الدعم بواقع 50% من سعر البيع.

وحضر الاجتماع، رئيسا مجلس الإدارة للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف طرابلس وبنغازي، ورئيس الاتحاد العام للفلاحين والمربين وبعض شركات إنتاج الأعلاف.

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