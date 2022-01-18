التسييرى طبرق يدرس المشاريع الخاصة بقطاع التعليم

طبرق 18 يناير 2022 (وال)- بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء، المشاريع الخاصة بقطاع التعليم.

وجاء ذلك في اجتماع عُقد داخل مقر البلدية، بحضور كلا من مراقب التربية والتعليم صالح عبدالسلام، ومدير جهاز المراكز الإدارية عبدالله حامد الحبوني، ومدير المشروعات بقطاع التربية التعليم حميد عطية، إلى جانب عضو المجلس التسييري منصور امداوي، وكيل ديوان المجلس مسعود الوهراني، ومدير مكتب المشروعات نصر شرح البال.

وتخلل الاجتماع مناقشة استكمال مشاريع إنشاء المؤسسات التعليمية العامة بالبلدية المتعثرة منها ونسب الإنجاز ، والمشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات.

وخلص الاجتماع الاتفاق على إنشاء خمس مؤسسات تعليمية جديدة في الأحياء التي ليس فيها مؤسسات تعليمية عامة. (وال) أ ف/ ر ت

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