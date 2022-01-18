الرقابة الإدارية بالبيضاء تبحث الوضع الصحي للمواشي القادمة من دول الجوار

اجتمع رئيس قسم الرقابة الإدارية البيضاء على الجهات التابعة للوزارات المكلف، اليوم الثلاثاء، مع عميد بلدية الكفرة المكلف وكيل البلدية، وبحضور منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالكفرة ومدير مكتب الصحة الحيوانية ومدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية ومدير المختبر بقطاع الزراعة ورئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية .

تناول الاجتماع مناقشة كل مايتعلق بالثروة الحيوانية والوضع الصحي للمواشي القادمة من دول الجوار، وكذلك الآلية المتبعة في التعامل معها، حيث لخص الاجتماع على ضرورة تكاثف الجهود بين الجهات المختصة في هذا الشأن بما يضمن الأمن الصحي والغذائي للمواطن.

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