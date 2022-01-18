مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعليماته لوزير المالية بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 300جنيه ليبلغ بذلك مرتب الشخص 2700جنيه بدلاً عن 2400 جنيه.

وبحسب بيان حكومي صدر الثلاثاء فإن تكلفة بند المرتبات في ميزانية العام الجديد 2022 – 2023 ستبلغ 400 مليار جنيه، مرتفعة بمقدار 39 مليار بالمقارنة مع السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يوليو المقبل فيما تسعى الحكومة لتعيين 30 ألف مدرس على مدار 5 سنوات مقبلة.

وتسعى مصر إلى خفض العجز الكلي في الناتج المحلي بنسبة 6.3% إلى جانب خفض دين الموازنة العامة تزامن مع خطة حكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

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