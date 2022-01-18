فرع الرقابة الإدارية بنغازي تبحث مع صندوق التضامن الاجتماعي حلحلة كافة المشاكل

اجتمع مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي اليوم الثلاثاء، مع مدير فرع هيئة صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي “عادل عبد العزيز نجم” وبحضور المراقب المالي للصندوق .

كما أطلع مدير فرع الهيئة على الهيكل التنظيمي لفرع هيئة صندوق التضامن الاجتماعي ومؤسسات الرعاية الإجتماعية التابعة للصندوق، حيث قدم مدير فرع هيئة الصندوق الاجتماعي تفصيلاً عن دور الرعاية الإجتماعية للبنين والضيافة والأحداث ذكور والأحداث إناث والطفل والبيت الاجتماعي والمعاقين حركياً وقسم الأمل وقسم بنغازي التابع لهم ،وكذلك اللجنة الطبية لشؤون المعاقين.

تطرق مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية إلى وحدة شؤون المعاقين والتي تضم وحدة السمعيات ،ووحدة الصم والبكم والمشاكل والصعوبات التي تعاني منها هذه الشريحة.

أوضح مدير فرع هيئة صندوق التضامن الاجتماعي أن هناك معهد تأهيلي تدريبي إيوائي قد تعرض للدمار أثناء فترة الحرب، وكذلك هناك شركة مكلفة من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي قسم المشروعات بصيانة الجزء التدريبي والتأهيلي من المعهد، حيث بلغ نسبة الانجاز به (58%) وهي شركة التضامن للمقاولات، وتم التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للصندوق التضامن الإجتماعي بإستكمال عملية الصيانة وأن العمل جاري بالمشروع.

وكذلك تم توزيع عدد (300) سماعة للأطفال من هم في سن الدراسة وأن لديه كميات من القطن الطبي ،والأدوية للمعاقين بصفة عامة ، ومتوفرة في مخازن فرع هيئة الصندوق، وكذلك تم التنسيق مع مراقب التربية والتعليم بنغازي بتوفير عدد (2) مدرسةوذلك من اجل الدراسة لشريحة الصم والبكم في الفترة المسائية .

حيث قال المراقب المالي للصندوق أنه تم إستلام تفويض مالي بقيمة 2 مليون و160 ألف دينار في شهر 12/2021 وتم العمل على سداد إلتزامات مالية على الصندوق مع كلا من مصحة إبن سيناء وشركة البرج الثالث للتعاهدات التموينية وشركة بوابة المتوسط للنظافة، كما تم التعاقد مع شركة السيل للتعاهدات التموينية منذ/2022/1/1، مؤكداً بأن صك مرتبات المعاشات الأساسية لفئات الأرامل والمطلقات والعجز الطبي والأيتام والشيخوخة والصم والبكم عن شهر 12/2021 جاهز وبقيمة مالية 14 مليون و 750 ألف ولم يتم إنجاز العمل والصرف بسبب قفل فرع المقر من قبل شريحة الصم والبكم.

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