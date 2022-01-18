“شكشك” يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، وبحضور الإدارات المختصة بالديوان ورئيسي مجلس الإدارة للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف طرابلس وبنغازي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين والمدربين، وبعض شركات إنتاج الأعلاف.

تناول الاجتماع مناقشة متابعة آلية تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم (481 ) لسنة 2021 م بشأن دعم الاعلاف والتحقق من ضمان الشفافية في عمليات التسليم والاستلام.

وتطرق الاجتماع أيضاً البدء في تنفيذ البرنامج اعتباراً من تاريخ الأحد الموافق 23-1-2022م، حيث تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل مباشر إصدار قرار لتحديد شروط ومواصفات الأعلاف وآلية تنفيذ البرنامج وأسعار بيع المنتج النهائي، بالإضافة إلى تتولى وزارة المالية إحالة مخصص الدعم مباشرة للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف طرابلس لسداد هامش الدعم بواقع 50% من سعر البيع .

وفي ختام الاجتماع أكد “شكشك” على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في إنجاح مثل هذه البرامج وأن الديوان لن يتخلى عن دوره في الرقابة على كافة العمليات لضمان تحقيق العدالة القصوى والشفافية المثلى في التوزيع، منبهاً بدوره على ضرورة الإسراع في التنفيذ .

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