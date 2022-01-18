مصر: إنتاج الأسماك بلغ 2 مليون طن سنويًا

أكد وزير الزراعة المصري أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك بلغ حوالي مليوني طن سنويًا، بينها 1.6 مليون طن من مزارع الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضمّ رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيثُ تباحث الحضور حول سير عمل الوزارة وخطط وآليات تنمية الثروة السمكية.

الوزير أفاد بأن البحيرات المصرية تسهم بنسبة 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك بـ242.4 ألف طن خلال عام 2020، مشيرًا إلى أن مصر تحتل الترتيب الأول أفريقيًا والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي

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