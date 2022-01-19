توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال الشباب بين ليبيا وتركيا

تم اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية “فتح الله الزني” ووزارة الشباب والرياضة التركية “محمد محرم أوغلو”، وبحضور الوفد الليبي ممثلاً في رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية، مدير عام مركز إعداد القيادات الشابة، مدير عام البرنامج الليبي للإدماج والتنمية.

كما تتضمن اتفاقية التعاون عديد المشاريع والبرامج المشتركة في مجال الشباب وبناء قدراتهم، والعمل على تنظيم المخيمات والمؤتمرات وورش العمل الشبابية الليبية التركية، إلى جانب تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات في مجال الشباب بالإضافة لبرامج التبادل الشبابي الليبي التركي.

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